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Похолодает и пойдут дожди: синоптик предупредила о перемене погоды
Пятница, 6 марта, порадует украинцев буквально апрельской погодой, но затем предстоит похолодание. Причем весна началась с температурных рекордов.
Синоптик Наталья Диденко дает прогноз, что в пятницу, 6 марта, в течение дня ожидается от +11 до +16 градусов, на Западе будет несколько холодней — от +6 до +12 градусов. В большинстве областей — без дождей. Температура воздуха в Киеве будет колебаться вблизи +12 градусов.
В субботу, 7 марта, в западных и северных областях пройдут дожди.
В воскресенье, 8 марта, западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины — это приведет к похолоданию на 3−6 градусов. На остальной территории будет теплая погода.
В столице еще 7 марта начнут собираться влажные облака, однако будет тепло, а уже 8 марта в Киеве пройдут дожди и ощутимо похолодает.
Ранее сообщалось, что Украину ожидает глобальное потепление.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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