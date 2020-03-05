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Украина

Похолодает и пойдут дожди: синоптик предупредила о перемене погоды

13:03 5 марта 2020 44
Погода в Киеве
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Пятница, 6 марта, порадует украинцев буквально апрельской погодой, но затем предстоит похолодание. Причем весна началась с температурных рекордов.

Синоптик Наталья Диденко дает прогноз, что в пятницу, 6 марта, в течение дня ожидается от +11 до +16 градусов, на Западе будет несколько холодней — от +6 до +12 градусов. В большинстве областей — без дождей. Температура воздуха в Киеве будет колебаться вблизи +12 градусов.

В субботу, 7 марта, в западных и северных областях пройдут дожди.

В воскресенье, 8 марта, западный холодный воздух сдвинется на северную часть Украины — это приведет к похолоданию на 3−6 градусов. На остальной территории будет теплая погода.

В столице еще 7 марта начнут собираться влажные облака, однако будет тепло, а уже 8 марта в Киеве пройдут дожди и ощутимо похолодает.

Ранее сообщалось, что Украину ожидает глобальное потепление.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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