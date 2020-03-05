- 13:35 В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого
- 13:30 День ангела Елизаветы: душевные поздравления и открытки
- 13:29 Из-за коронавируса в Украине запретят массовые мероприятия: сделано важное заявление
- 13:04 Мифы об инвестициях на фондовом рынке Украины
- 13:03 Похолодает и пойдут дожди: синоптик предупредила о перемене погоды
- 12:54 СБУ занялась бывшим пленником, оказавшимся пособником боевиков «ДНР»
- 12:53 В Кропивницком женщина родила четверню: счастливый отец раскрыл подробности
- 12:47 Звезду российского шансона не пустили в Украину
- 12:47 Тяжелый день: гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака
- 12:28 Попытка продезинфицировать деньги от коронавируса в микроволновке кончилась плачевно
- 12:23 Милевский снова выиграл Суперкубок страны и сделал неожиданное предложение Блохину
- 12:22 Зеленский встретился с гражданами, у которых закончилась обсервация в Новых Санжарах
В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого
В четверг, 5 марта, Совет Европейского Союза снял санкции с двух чиновников Виктора Януковича и продлил ограничения десяти персонам. Ранее ЕС продлил санкции за аннексию Крыма.
Решение о персональных санкциях должно вступить в силу в пятницу, 6 марта, после того, как оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2021-го, действующее замораживание активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении двух лиц не продолжены», — сказано в сообщении.
Пока не сообщается, с кого сняли санкции, но накануне корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк заявил, что речь идет о бывшем премьере Украины Николае Азарове и экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком.
Ранее сообщалось, что США назвали условия снятия санкций с РФ.
Фото: Українські Новини
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...