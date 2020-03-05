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Украина

В ЕС сняли санкции с Азарова и Ставицкого

13:35 5 марта 2020 20
Совет ЕС
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 5 марта, Совет Европейского Союза снял санкции с двух чиновников Виктора Януковича и продлил ограничения десяти персонам. Ранее ЕС продлил санкции за аннексию Крыма.

Решение о персональных санкциях должно вступить в силу в пятницу, 6 марта, после того, как оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2021-го, действующее замораживание активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры в отношении двух лиц не продолжены», — сказано в сообщении.

Пока не сообщается, с кого сняли санкции, но накануне корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк заявил, что речь идет о бывшем премьере Украины Николае Азарове и экс-министре энергетики Эдуарде Ставицком.

Ранее сообщалось, что США назвали условия снятия санкций с РФ.

Фото: Українські Новини

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