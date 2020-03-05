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10 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит семейный врач Сергей Елшанский
— Поскольку в мире сейчас эпидемия нового коронавируса, каждого пациента мы обязательно расспрашиваем о том, где и как он провел последние две-три недели, — рассказывает семейный врач амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский. — Важно выяснить, не был ли человек в Китае, Италии или Израиле, не контактировал ли с людьми, вернувшимися из стран, где зафиксированы случаи опасного заболевания.
— Говорят, что эта инфекция по симптомам напоминает грипп. Как отличить заражение коронавирусом?
— Четкий признак — на фоне высокой температуры появляется сухость во рту, затем возникает сухой, как при коклюше, кашель. Человеку трудно откашляться, высокая температура не сбивается жаропонижающими таблетками — препараты нужно вводить внутримышечно или внутривенно.
При гриппе тоже резко повышается температура — нередко до 40 градусов, появляется выраженная ломота в теле. Человеку больно смотреть на яркий свет, слышать громкие звуки. Это раздражает и усиливает головную боль, возникшую из-за интоксикации организма. Другие вирусные респираторные инфекции протекают легче.
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— Какие ОРВИ сейчас встречаются чаще?
— Случаи ротавирусной инфекции. Вирус сначала поражает кишечник, вызывая симптомы, похожие на отравление: боль в животе, рвоту, диарею. Потом повышается температура, начинает першить в горле, появляются выделения из носа. При заражении риновирусом главный симптом — безудержный насморк. Чтобы справиться с ним, нужно сначала хорошо промыть нос, а затем закапать сосудосуживающие капли. Температура может повыситься, но максимально — до 38,2 градуса.
Для аденовирусной инфекции характерно то, что на фоне повышения температуры сначала появляются першение и боль в горле, становится тяжело глотать, а затем присоединяются насморк, кашель. Симптомы парагриппа похожи на те, которые возникают при гриппе: высокая температура, ломота, однако к концу первого дня начинается насморк или поражается горло.
Почему высокая температура не сбивается жаропонижающими? Как при гриппе предупредить осложнение? Чем опасна вирусная пневмония для людей с гипертензией?
На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 10 марта, с 9:00 до 10:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит семейный врач Сергей Николаевич Елшанский.
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Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]
Материал о прямой линии читайте в четверг, 19 марта
Напомним, во избежание распространения коронавируса в Украине вводятся ограничения на массовые мероприятия: развлекательные, просветительские и спортивные.
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