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Политика

Стало известно, кто может возглавить Министерство образования вместо Новосад

14:52 5 марта 2020 562
Юлия Гришина
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

На должность министра науки и образования рассматривается «слуга народа» Юлия Гришина — предложение о назначении уже направлено премьеру Денису Шмыгалю. Ранее была информация, что министр Анна Новосад отказалась от своей должности.

OBOZREVATEL сообщает, что предложение с назначением Юлии Гришиной подписано рядом народных депутатов. Сейчас она возглавляет подкомитет по вопросам высшего образования комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Юлия Гришина родилась в 1978 году. Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет степень доктора юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко. В 2016 году претендовала на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не набрала на экзамене минимально допустимого балла.

По данным «Украинской правды», на собеседовании в Офисе президента были нардеп Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень. Их рассматривают на должность министра образования и науки.

Ранее сообщалось, что несколько кандидатов отказались от должностей в Кабмине.

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