- 15:38 Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд
- 15:37 Для привлечения инвестиций правительству Украины нужно дать четкой сигнал международным партнерам, — Геннадий Зубко
- 15:23 Наталия Орлянская: «Джекпот. Рак агрессивный и неоперабельный. Аккурат в Рождество»
- 15:23 Принц Уильям удивил публику своим талантом жонглера
- 15:22 В Черновицкой области вводят тотальный карантин из-за угрозы коронавируса
- 15:16 Родные поначалу не удивились пропаже: установлена личность зверски убитой в Харькове женщины
- 14:56 Футболист «Шахтера» сменит команду Реброва на бывший клуб Михайличенко
- 14:52 Стало известно, кто может возглавить Министерство образования вместо Новосад
- 14:48 Крушение самолета МАУ в Иране: Данилов раскрыл новые детали
- 14:48 Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женского спринта на Кубке мира
- 14:26 «Умерла три месяца назад»: в России снова «похоронили» Анастасию Заворотнюк
- 14:10 «Вопрос не ко мне»: Зеленский высказался о возможной отставке Рябошапки
Стало известно, кто может возглавить Министерство образования вместо Новосад
На должность министра науки и образования рассматривается «слуга народа» Юлия Гришина — предложение о назначении уже направлено премьеру Денису Шмыгалю. Ранее была информация, что министр Анна Новосад отказалась от своей должности.
OBOZREVATEL сообщает, что предложение с назначением Юлии Гришиной подписано рядом народных депутатов. Сейчас она возглавляет подкомитет по вопросам высшего образования комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
Юлия Гришина родилась в 1978 году. Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет степень доктора юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко. В 2016 году претендовала на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не набрала на экзамене минимально допустимого балла.
По данным «Украинской правды», на собеседовании в Офисе президента были нардеп Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень. Их рассматривают на должность министра образования и науки.
Ранее сообщалось, что несколько кандидатов отказались от должностей в Кабмине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!