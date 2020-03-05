Принц Уильям удивил публику своим талантом жонглера (фото, видео)

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В свой последний день официальной поездки в Ирландию принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили графство Голуэй. Среди прочего они пообщались с артистами цирка. Герцог Кембриджский удивил публику своим неожиданным талантом жонглера. Под аплодисменты и радостные возгласы зрителей он успешно жонглировал тремя мячиками. А затем попытался взять четвертый, но тут его постигла неудача: мячики оказались на полу.

Just a juggling future King, thats all. pic.twitter.com/SVpj2CKhOx — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 5, 2020

На запланированные мероприятия Уильям и Кейт прибыли с опозданием. Как пишет издание Daily Mail, из-за сильного тумана в Дублине они не смогли вовремя вылететь в Голуэй вертолетом.



Герцогиня, как и в первый день визита, была во всем зеленом — темно-зеленом пальто в стиле милитари, а также зеленом платье-миди с белыми квадратиками от Suzannah стоимостью 1614 долларов. На ногах Кэтрин были черные замшевые сапоги на высоких каблуках от Ralph Lauren.

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