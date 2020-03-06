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Полгода насиловал 9-летнюю девочку в фитнес-клубе: в РФ задержали тренера-педофила
В РФ разоблачили очередного тренера-педофила, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних. В данном случае речь идет о 56-летнем тренере по карате из Москвы, пишет сайте телеканала РЕН ТВ.
Сообщается, что в полицию обратилась Анна Б., которая заявила о том, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери. По словам женщины, преступления происходили с февраля по май 2019 года. Место происшествия — фитнес-клуб на улице Красная сосна.
По некоторым данным, заявления подобного же толка на тренера подали сразу несколько человек — в частности, родители 13-летней девочки и ученицы 3-го класса.
Известно, что в 2001 году мужчина задерживался по подозрению в пособничестве и подстреканию к убийству.
В настоящее время подозреваемый в педофилии тренер задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Россией разоблачали педофилов, которые скрывали свои извращенческие наклонности, прикрываясь саном священника, должностью чиновника и даже мундиром полицейского.
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