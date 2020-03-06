Украина

Боевики "ДНР" вывесили флаг России на КПВВ "Горловка": сеть в гневе

На днях сотрудник так называемого «министерства информации ДНР» Алексей Акутин выложил в своем Telegram канале фото с нулевого блокпоста на КПВВ «Горловка», где боевики кроме своего флага вывесили российский триколор.

«Кругом разбитый асфальт, мусор, грязь. Зато флаг России. Теперь везде будет так», — прокомментировал «ФАКТАМ» новость житель Донецка.

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В местных пабликах просто волна гнева.

«Концерт был?»

«Событие года».

«Россия уже не знает, как назад в Украину впихнуть, а вы, идиоты, все флаги вешаете, все надеетесь».

«А потом говорят, что Росии там нет».

«Вау, вот это новость! Просто превосходно, главная новость «ДНР».

«Это психологическая война. Так сказать пропагандистский ход».

«Везде флаги развесьте. И, быть может, поверим, что живем в России».

«Можно еще начать все раскрашивать в цвета триколора, того и гляди все патриотами заделаются и забудут как живут».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что один из экс-главарей донецких боевиков Дмитрий Трапезников официально назначен главой администрации столицы Калмыкии Элисты.

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