Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет вместе – впервые после «Мегзит» (фото, видео)

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Пока принц Уильям и Кейт Миддлтон завершают свой визит в Ирландию, британский принц Гарри и его жена Меган Маркл вместе посетили в Лондоне первое официальное мероприятие со времени объявления ими о «Мегзит». Оно же станет одним из последних выходов супругов в качестве высокопоставленных членов королевской семьи. Их финальное появление на публике состоится 9 марта — на ежегодной службе в Вестминстерском аббатстве, где будут присутствовать также другие члены семейства королевы Елизаветы. После этого, 31 марта, герцог и герцогиня Сассекские окончательно сложат с себя королевские полномочия и будут жить в основном в Канаде.

Герцогиня, которая провела два последних месяца за океаном, прилетела в Лондон накануне, оставив на канадском острове Ванкувер своего сына Арчи, которому 6 марта исполняется десять месяцев. Сообщалось, что королева Елизавета была крайне расстроена тем, что не увидит своего правнука.

Гарри прибыл в Британию еще в конце февраля и уже успел принять участие в ряде мероприятий.

Днем 5 марта фотографам издания The Sun удалось заснять сияющую улыбкой Меган выходящей из пятизвездочного отеля Goring, где находится любимый ресторан королевы Елизаветы. Она была в пальто цвета верблюжьей шерсти. И, несмотря на дождь, в открытых туфлях Aquazzura.

Меган выходит из отеля

Вечером Гарри и Меган прибыли на ежегодную церемонию вручения наград Endeavour Fund Awards, где традиционно чествуют британских военнослужащих, получивших ранения во время несения службы и достигших успехов в спорте.

Меган, которая на прошлогодней церемонии была уже на последних месяцах беременности, на этот раз выбрала облегающее фигуру бирюзово-голубое платье Victoria Beckham. Хотя ранее говорила, что платья этого бренда ей не подходят, поскольку их силуэт рассчитан на женщин с более длинным торсом. Волосы герцогиня собрала в низкий хвост.

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