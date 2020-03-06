Путин заболел? В сети нашли видео странного поведения президента РФ

Мир

В сети обратили внимание на то, как президент России Владимир Путин вел себя при встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах, которые прошли 5 марта 2020 года.

Пользователь с ником John Connor разместил в Twitter небольшое видео со встречи в Кремле.

«Опять ножками сучит. Болезнь что ли какая?» — написал John Connor. Он обратил внимание на то, как странно ведет себя Путин на фоне спокойного Эрдогана.

Опять ножками сучит. Болезнь что ли какая? pic.twitter.com/u1tYQD0hwc — John Connor (@skynetfightback) March 5, 2020

Видео быстро стало популярным — у него уже сотни ретвитов.

Под роликом оставлено множество комментариев, в которых пользователи высказывают предположения по поводу такого поведения Путина: от банального страха до признаков смертельной болезни.

Ранее сообщалось, что Путин рассмешил неубедительным заявлением о своих двойниках.

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