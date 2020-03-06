24.64 / 24.95 27.61 / 28.13
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Замминистра культуры уходит в отставку: названа причина

19:58 6 марта 2020 162
Подоляк
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский собирается в отставку, заявление об увольнении написала и заместитель министра Ирина Подоляк.

«Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в министерстве, потому что видела цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности», — написала чиновница в Facebook.

«Не вижу ни одного резонного повода еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованное министерство — это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится на реальных людях», — добавила замминистра.

Она поблагодарила коллег за поддержку, чувство юмора, ум, терпимость и искренность. А также выразила сожаление по поводу начатых о неоконченных проектов.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Кабмин Алексея Гончарука отправили в отставку. На этом же заседании стали известны имена новых министров. Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского собирались оставить в правительстве Дениса Шмыгаля, но он не согласился.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

У Путина есть год: Зеленский заявил о готовности выйти из переговоров по Донбассу

драка в храме

В Одессе священники устроили драку прямо на глазах у прихожан: в сеть попало видео

протест в Черновцах

Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе

задержание

Жестокое убийство девушки в Харькове: подозреваемые рассказали о своих мотивах (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер