Замминистра культуры уходит в отставку: названа причина

Украина

После того, как стало известно, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский собирается в отставку, заявление об увольнении написала и заместитель министра Ирина Подоляк.

«Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в министерстве, потому что видела цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности», — написала чиновница в Facebook.

«Не вижу ни одного резонного повода еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованное министерство — это размывает цели и не дает плодов, даже скороспелых. Считаю это стратегической ошибкой, которая отразится на реальных людях», — добавила замминистра.

Она поблагодарила коллег за поддержку, чувство юмора, ум, терпимость и искренность. А также выразила сожаление по поводу начатых о неоконченных проектов.

Напомним, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады Кабмин Алексея Гончарука отправили в отставку. На этом же заседании стали известны имена новых министров. Министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского собирались оставить в правительстве Дениса Шмыгаля, но он не согласился.

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