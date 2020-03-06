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Украина

"Этический вопрос": премьер-министр прокомментировал возможность индексации пенсий в 2020 году

6:30 6 марта 2020 208
Пенсия
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, удививший своим высказыванием о необходимости поставок воды в оккупированный Крым, также прокомментировал возможность проведения до конца года индексации пенсий.

Топ-чиновник пообещал в эфире телеканала «1+1», что правительство найдет для повышения деньги в бюджете.

«Это этический вопрос перед людьми, которые своим трудовым жизнью заслужили свои пенсии. Мы, конечно, будем проводить индексацию пенсий в этом году, для этого надо посмотреть, чем мы обладаем в бюджете и мы это начали делать уже сегодня», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что не собирается обманывать и говорить о том, что завтра проиндексируют пенсии, но пообещал сделать это до конца года, найдя возможность для такой индексации.

Как известно, в начале марта прошлого года для более 10 миллионов пенсионеров была проведена автоматическая индексация пенсий, в среднем повышение составило 255 гривен

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как пройдет расчет пенсии с учетом «увеличенной» зарплаты, и кто сможет рассчитывать на достойное материальное вознаграждение.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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"Этический вопрос": премьер-министр прокомментировал возможность индексации пенсий в 2020 году

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