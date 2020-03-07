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У Зеленского рассказали, кем хотели заменить Гончарука
Перед отставкой бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, на его должность рассматривались кандидатуры бизнесменов Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко. Об этом в интервью на телеканале «Украина 24» сказал первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.
По словам чиновника, диалог был закрытым. Президент сам вел переговоры.
Трофимов отметил, что, на его взгляд, решение по Денису Шмыгалю было правильным, потому что он «соответствует и профилю и компетенции».
«В случае Дениса Анатольевича я считаю это правильным решением. Оно очень командное. И я уверен, что не будет создана искусственная борьба между премьером и президентом», — сказал он.
Напомним, перед назначением на должность премьер-министра Дениса Шмыгаля появилась информация о том, что у Зеленского в качестве претендентов на пост главы правительства рассматривают кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского.
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