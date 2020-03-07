Дело «Украинского киберальянса»: суд принял первое решение (фото)

Украина

В Одессе Малиновский районный суд арестовал изъятое в ходе обысков имущество общественных активистов и соучредителей общественной организации «Украинский Кибер Альянс», которых подозревают во взломе табло одесского аэропорта.

Так, 6 марта судья Олег Крыжановский выслушал доводы сторон и нашел убедительной позицию прокуратуры, пишет «Думская».

Так, арест наложен на флеш-накопители, диски, мобильные телефоны, ноутбуки и прочие носители информации. Из перечня изъятого имущества, описанного на пяти листах, киберактивистам вернут лишь банковские карты, зарядные устройства и сувенирный нож.

Защита настаивала: ходатайстве прокуратуры нет никакой информации о том, что какой-либо гаджет из списка связан с преступлением. Изъяты были даже мобильные телефоны детей подозреваемых. По словам адвокатов, ходатайство составлено формально и должным образом не обосновано. Арест будет обжалован.

В суде присутствовали сторонники киберактивистов, которые развернули плакаты в их поддержку с изображением главы СБУ Ивана Баканова.

Как писали «ФАКТЫ», 25 февраля киберполиция совместно с СБУ Одесской области провела обыски в пяти жилых помещениях соучредителей и активистов ОО «Украинский Кибер Альянс» Андрея Барановича (известного как Шон Таунсенд), Александра Галущенко и Андрея Перевезия. Обыски проходили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

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