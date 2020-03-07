Украина

В Украине на коронавирус проверили еще 16 человек: что показали тесты

В Украине завершили обследование 16 украинцев на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты оказались отрицательными, сообщает Минздрав Украины.

«По состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются», — говорится в сообщении.

Отметим, что всего с начала 2020 года поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.

По состоянию на утро 7 марта 2020 года в мире было зарегистрировано 102 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3491 закончились смертью, в то же время 57 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксированы 21 373 случая в 88 странах.

Как писали «ФАКТЫ», недавно коронавирус был выявлен у пассажиров лайнера Grand Princess, где находятся 49 украинцев.

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