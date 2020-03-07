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В Украине запустили Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе
Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативного ответа на часто задаваемые вопросы относительно коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
«Чат бот доступен здесь: https://t.me/COVID19_Ukraine_Bot. Также работает Telegram-канал „Коронавирус_инфо“ с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине», — сказано в сообщении.
Пока это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине завершили обследование 16 украинцев на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты оказались отрицательными. Всего с начала 2020 года поступило около 40 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат.
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