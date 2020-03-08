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Биатлон в Нове-Место: онлайн-видеотрансляция женского и мужского масс-стартов Кубка мира
В воскресенье, 8 марта, в чешском Нове-Место завершится седьмой этап Кубка мира по биатлону. В гонках с массовым стартом женщины преодолеют 12,5 км, а мужчины — 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
В женском масс-старте Украину представит лишь Валя Семеренко, у которой будет 27-й стартовый номер. Еще две наши соотечественницы — Юлия Джима и Анастасия Меркушина — находятся в резерве и в случае отказа кого-то из 30-ти заявленных биатлонисток также могут принять участие в гонке.
У мужчин будет два наших представителя. Дмитрий Пидручный, накануне принесший нашей сборной «серебро» в эстафете, будет стартовать под 20-м номером, согласно позиции в актуальном общем зачете Кубка мира, а Артем Прима — под 24-м. В отличие от женщин, здесь в резерве наших соотечественник нет.
В прямой трансляции за женского (начало — в 12:45) и мужского (14:45) масс-стартов следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонки покажут на телеканалах «UA:Перший», «Евроспорт 2», «Матч-ТВ» и «Беларусь 5».
Отметим, что продолжится Кубок мира уже на следующей неделе — этап с 12 по 15 марта пройдет в финском Контиолахти.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Валя Семеренко финишировала в топ-15 женского спринта, а украинцы не попали в топ-20 мужской спринтерской гонки.
Фото biathlon.com.ua
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!