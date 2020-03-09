24.69 / 25.02 27.70 / 28.37
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Израиль решил отправлять всех прибывших иностранцев на карантин: названа причина

10:30 9 марта 2020 339
Израиль решил отправлять всех прибывших иностранцев на карантин: названа причина
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Власти Израиля, где 9 марта отмечается праздник Пурим, решили отправлять на двухнедельный карантин всех прибывших из-за границы. Это связано с распространением коронавируса.

Исключение сделано только для путешественников из США, с которыми Тель-Авив договорился о сотрудничестве в борьбе с распространением коронавируса.

В рамках этого сотрудничества Израиль хочет разработать собственное тестирование на коронавирус, которое можно будет провести в домашних условиях.

По состоянию на утро 8 марта в мире зафиксировали уже 102 178 случаев инфицирования коронавирусом. В т.ч. Китай сообщил о 22 новых случаях смерти от коронавируса.

Напомним, ВОЗ развенчала самые популярные мифы о коронавирусе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путин доигрался: почему нефть так резко дешевеет и что будет дальше

Владимир Путин

Рубль ушел в пике: в сети припомнили феерический бред Путина о курсе валют (видео)

петля на дереве

В Николаеве дети вынули из петли 9-летнего мальчика (фото)

Платежка

Украинцам скоро будет приходить дополнительно 12 платежек: что об этом известно (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер