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Израиль решил отправлять всех прибывших иностранцев на карантин: названа причина
Власти Израиля, где 9 марта отмечается праздник Пурим, решили отправлять на двухнедельный карантин всех прибывших из-за границы. Это связано с распространением коронавируса.
Исключение сделано только для путешественников из США, с которыми Тель-Авив договорился о сотрудничестве в борьбе с распространением коронавируса.
В рамках этого сотрудничества Израиль хочет разработать собственное тестирование на коронавирус, которое можно будет провести в домашних условиях.
По состоянию на утро 8 марта в мире зафиксировали уже 102 178 случаев инфицирования коронавирусом. В т.ч. Китай сообщил о 22 новых случаях смерти от коронавируса.
Напомним, ВОЗ развенчала самые популярные мифы о коронавирусе.
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