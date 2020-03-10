Суд по делу МН17: посол Украины оценил собранные Совместной следственной группой доказательства

Украина

Всеволод Ченцов, коагент Украины в международных судах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Нидерландах заявил, что доказательства против обвиняемых по делу сбитого в 2014 году над Донбассом малазийского боинга «MH17» стопроцентные. По его словам, защите не удастся оправдать четырех обвиняемых, поскольку полиция провела качественное расследование.

«JIT пришла в суд с обвинениями против четырех человек. Учитывая качество работы голландских правоохранительных органов, высокий порог оценки допустимости доказательств, можно смело утверждать, что по этой четверке у обвинения стопроцентные доказательства», — рассказал Всеволод Ченцов в комментарии ZN.UA.

Как известно, перед судом заочно предстанут четверо обвиняемых. Среди них трое россиян: бывший офицер ФСБ, экс-«министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин («Стрелков»), полковник российского ГРУ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский («Хмурый») и подполковник ГРУ Олег Пулатов («Гюрза») и один украинец Леонид Харченко («Крот»), который воевал на стороне «ДНР».

Им будут предъявлены обвинения в транспортировке ЗРК «Бук», которым был сбит малайзийский «Боинг». Обвиняемые не собираются лично участвовать в процессе. Следствие в Нидерландах считает, что четверка скрывается на территории России.

Однако Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой. Его будет защищать группа из двух голландских и одного российского адвоката.

Этот суд будет проходить по результатам длительного уголовного расследования Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT). В нее вошли представители четырех стран, граждане которых погибли в результате трагедии рейса MH17, — Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов, а также Украины, на территории которой произошел инцидент. В мае 2018 года JIT представила результаты расследования. Они подтвердили принадлежность комплекса «Бук», из которого был сбит «Боинг», 53-й Курской зенитно-ракетной бригады ВС РФ. Еще ранее следователи установили, что ракета была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил о том, что пророссийские боевики, сбившие летом 2014 года над Донбассом рейс MH17 Malaysian Airlines, считали, что стреляют по украинскому военному самолету. Однако ошибка цели не имеет значения для совершенного преступления.

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