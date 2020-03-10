Украина

Стало известно о перебоях с поставками в Украину быстрых тест-систем на коронавирус

В Украине есть перебои с поставками быстрых тест-систем для выявления коронавируса. По информации министерства охраны здоровья, они ожидаются 15 или 16 марта. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, дополнительно ожидается 50 систем из Копенгагена.

Украинцы смогут сами приобрести экспресс-тесты на коронавирус в случае их появления в аптеках. Цена будет в районе 350 гривен.

Аптеки должны закупать тест-системы самостоятельно.

Кроме того, по словам замминистра, начиная с текущей недели тесты для обнаружения коронавирусной инфекции начнут поставлять в областные лаборатории (сейчас все образцы с подозрением на инфекцию анализируются в Киеве).

В первую очередь, системы будут доставлены в Днепропетровскую, Одесскую, Закарпатскую, Львовскую области и Черновцы.

Он напомнил, что одна система предназначена для проверки 100 образцов.

Напомним, всего в Украине уже было исследовано 40 подозрений на коронавирусную инфекцию. По состоянию на утро 10 марта зафиксирован только 1 случай заражения.

Как сообщали «ФАКТЫ», 11 марта в Черновцы приедет врач Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для осмотра больного коронавирусом и контроля его лечения.

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