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Сериал «Сваты» потерял главную героиню

18:26 10 марта 2020 926
Людмила Артемьева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Популярный сериал «Сваты», съемки седьмого сезона которого идут полным ходом, лишился главной героини. Актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву, отказалась принимать участие в съемках. По информации СМИ, у Артемьевой возникли разногласия с продюсерами. Официально эту информацию не комментируют. Однако коллеги не заметили Людмилу на съемочной площадке.

«Я наконец-то встретила своих любимых партнеров — Федю Добронравова, Колю Добрынина… Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь… Федю в этом возрасте играет его сын Виктор, а меня — тоже очень хорошая актриса Дарья Рыбак. Здорово придумали ребята, такой неожиданный ход!» — призналась изданию «Собеседник» актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Бутько.

О том, что Артемьевой не будет в «Сватах», сказал и сериальный муж Валентины актер Федор Добронравов.

«Я про уход из сериала Артемьевой не слышал, но в отснятом блоке ее с нами не было, это правда», — сказал актер.

Напомним, снимают «Сваты» в Беларуси. В сериал снова вернулся Николай Добрынин, сыгравший Митяя, а также «сват» Анатолий Васильев (Юрий Ковалев).

Создатели сериала обещают, что седьмой сезон станет заключительным.

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