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Сериал «Сваты» потерял главную героиню
Популярный сериал «Сваты», съемки седьмого сезона которого идут полным ходом, лишился главной героини. Актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву, отказалась принимать участие в съемках. По информации СМИ, у Артемьевой возникли разногласия с продюсерами. Официально эту информацию не комментируют. Однако коллеги не заметили Людмилу на съемочной площадке.
«Я наконец-то встретила своих любимых партнеров — Федю Добронравова, Колю Добрынина… Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю… В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь… Федю в этом возрасте играет его сын Виктор, а меня — тоже очень хорошая актриса Дарья Рыбак. Здорово придумали ребята, такой неожиданный ход!» — призналась изданию «Собеседник» актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху Бутько.
О том, что Артемьевой не будет в «Сватах», сказал и сериальный муж Валентины актер Федор Добронравов.
«Я про уход из сериала Артемьевой не слышал, но в отснятом блоке ее с нами не было, это правда», — сказал актер.
Напомним, снимают «Сваты» в Беларуси. В сериал снова вернулся Николай Добрынин, сыгравший Митяя, а также «сват» Анатолий Васильев (Юрий Ковалев).
Создатели сериала обещают, что седьмой сезон станет заключительным.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!