Мир

Путин уйдет досрочно: в Москве раскрыли задумку Кремля с обнулением сроков президентства в РФ

Известный российский политолог Валерий Соловей, ранее заявлявший, что в России идет невидимая миру война за принятие определенных решений, и что она готовится к вторжению в Украину, прокомментировал принятие российской Госдумой поправок в конституцию об обнулении президентских сроков, дающих возможность действующему президенту Владимиру Путину переизбраться в 2024 году.

По мнению Соловья, предпринятые хозяином Кремля попытки закрепиться во власти — всего лишь «конвульсии», не имеющие под собой никаких реальных перспектив.

Об этом бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО написал в своем Twiiter.

«Не принимайте дешевый фарс за античную трагедию Не будет ни пятого, ни шестого срока, и даже этот не может быть доведён до конца. Оттого и все конвульсии», — уверен политолог.

Многие из читателей микроблога ученого очень хотели бы согласиться с ним, но задаются при этом вопросом, с какой целью проводился фарс, если у нет никаких реальных перспектив на реализацию в будущем.

Таких целей, по мнению Соловья, две — «продемонстрировать, что все еще царь горы» и «предложить новую повестку взамен обрушения цен на нефть и падения рубля».

Напомним, с идеей переписать конституцию Путин выступил 15 января. Политэксперты считают, что единственная цель проекта — позволить Путину остаться при власти после 2024 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, российская Госдума приняла поправки в конституцию об обнулении президентских сроков. Данное решение предоставляет действующему президенту Владимиру Путину возможность переизбраться в 2024 году. Предусмотрено, что обнуление президентских сроков состоится после одобрения поправок Конституционным судом и после вступления в силу закона о поправках. Перед голосованием в Госдуме выступил президент Владимир Путин. Он предложил обнулить его президентские сроки и позволить ему снова участвовать в выборах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter