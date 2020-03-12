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Из-за коронавируса Дания закрыла все учебные заведения и отправила в оплачиваемый отпуск госслужащих

8:44 12 марта 2020 232
Врачи в защитных костюмах
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Из-за эпидемии коронавируса, уже признанной ВОЗ пандемией, Дания закрыла все учебные заведения в стране — включая детские сады, школы, университеты. Об этом, как сообщает Reuters, заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Государственные служащие отправлены в оплачиваемый отпуск. Сотрудников частного сектора призвали по возможности работать из дома.

Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях — с участием ста и более человек.

Таким образом Дания стала второй страной в Европе после Италии, принявшей настолько кардинальные меры. Подтвержденное число заразившихся в Дании составляет на данный момент 514 человек. Эта цифра стремительно растет. Смертей в стране пока что зарегистрировано не было.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в Италии закрыли все бары, рестораны и магазины — кроме продуктовых и аптек.

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