В Лондоне обещают по 4500 долларов добровольцам, согласным заразиться коронавирусом

Мир

В то время, как ВОЗ объявила о пандемии COVID-19, британская компания Hvivo, которой принадлежит лаборатория при центре Queen Mary BioEnterprises Innovation в Лондоне, предложила выплатить по 4500 долларов тем, кто добровольно согласен заразиться коронавирусом. Ученые надеются с их помощью разработать вакцину от COVID-19.

По данным издания The Times, по меньшей мере 24 человека получат вознаграждение после того, как их заразят двумя родственными, но менее опасными штаммами коронавируса — 0C43 и 229E, вызывающие острые респираторные заболевания. Инфицированным придется просидеть в карантине под наблюдением в течение двух недель — в полной изоляции от внешнего мира.

Добровольцы должны быть молодыми и, на момент начала эксперимента, полностью здоровыми.

Самые эффективные из протестированных лекарств применят в отношении заразившихся COVID-2019.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший президент Ирана заявил, что коронавирус — биологическое оружие, созданное в лаборатории.

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