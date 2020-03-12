Украина

Карантин в Украине: как будут наказывать нарушителей

Министерство внутренних дел предупредило об ответственности за несоблюдение правил карантина, который начал действовать в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Как заявил в эфире Громадського радіо советник министра Иван Варченко, правоохранители наделены правом проводить рейды и проверять соблюдение требований Кабинета министров относительно карантина.

Действия правоохранительных органов в этом случае регламентированы статьей 325 Уголовного кодекса о нарушении санитарных правил и норм относительно предупреждения инфекционных заболеваний. Санкция данной статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет, а в случае, если это привело к тяжелым последствиям, — лишение свободы на срок до 8 лет.

Также Варченко обратил внимание на статью 137 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность и обязанности гражданина относительно охраны здоровья и жизни детей.

Она также предусматривает штрафы и лишение свободы до 5 лет.

Напомним, по всей Украине с 12 марта и до 3 апреля вводится карантин для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение было принято на заседании правительства. Однако, невзирая на прямое указание, во многих областных центрах решили не прекращать занятия детей в школах.

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