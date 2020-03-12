«Мужик — наш должник»: как Сталин узаконил в СССР «колхозное рабство»

История современности

17 марта 1937 года в СССР был принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения

12 марта 1155 г. Юрий Долгорукий стал киевским князем.

13 марта 1930 г. Американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии девятой планеты Солнечной системы. А на следующий день одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда предложила имя для новой планеты — Плутон.

14 марта 1956 г. Американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон.

15 марта 1990 г. Михаил Горбачев стал президентом СССР.

16 марта 1935 г. Родился выдающийся советский актер Сергей Юрский.

17 марта 1980 г. Английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.

18 марта 1965 г. Советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в открытый космос.

В 1929 году Владимир Маяковский написал «Стихи о советском паспорте», хотя в то время такого документа у граждан СССР не было. Обладателями «краснокожей паспортины» были лишь дипломаты, а простые люди использовали для удостоверения личности всевозможные справки. Паспорта стали выдавать в 1933 году, да и то лишь в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве и еще некоторых крупных административных и промышленных центрах. 17 марта 1937 года в СССР приняли закон, вводивший паспортную систему для жителей городов, рабочих поселений, новостроек и совхозов. Крестьян в этом списке не было — на них закон не распространялся, колхозникам паспорта не полагались.

Когда Владимир Маяковский написал «Стихи о советском паспорте», этот документ имели далеко не все граждане СССР

Коллективизация сильно изменила жизнь крестьян. Мало того что сельских жителей принудительно сгоняли в колхозы, лишая имущества, так еще вместо денег люди должны были работать за трудодни. Человек выполнял тяжелую физическую работу в колхозе, а вместо оплаты за труд ему ставили палочку в учетной книге. В конце года эти палочки могли обменять на продукты, а могли и не обменять, поскольку часть трудодней вычеркивалась за мелкие провинности, невыполнение норм, которые были невероятно высокими.

«Чтобы успеть на работу, приходилось вставать в три, а то и два часа ночи, — вспоминала жительница села Немиринцы Житомирской области Любовь Степановна Грабчак. — В четыре утра, а то и раньше, всех гнали на полевые работы, а нужно же приготовить еду для детей, которые до позднего вечера остаются дома одни. Постучал бригадир в окно, и через секунду ты должна быть на улице. Чуть замешкалась — бригадир врывается в хату, хватает ведро и заливает в печи огонь, где довариваются борщ и каша. Никого не волновало, что маленькие дети будут голодать. Нередко бывало такое, что работаешь-работаешь, а в конце года получаешь ведро зерна, а то и вовсе оказываешься в переборе (крестьянину не просто ничего не дают, а он еще и должен колхозу. — Ред.). А когда начинались жнива, в поле вообще шли вечером и вязали снопы ночью, чтобы зерно не высыпалось».

Государство рабочих и крестьян отбирало у колхозов почти всю произведенную сельхозпродукцию. Считалось, что селяне должны выживать за счет собственного хозяйства и приусадебного участка. Но личные хозяйства крестьян тоже обложили налогом! Советские экономисты высчитали «годовую доходность» коровы, свиньи, козы, сотки земли. И налоги постоянно росли. Например, в 1940 году расчетная норма доходности коровы составляла 600 рублей, а в 1948-м — 3500 рублей, свиньи — 300 и 1500 рублей соответственно. С этой нормы брали налог в размере 10—15 процентов. Где человек должен был взять эти деньги, если зарплату ему не платили?! Но это еще не все. Крестьянина обязывали выполнить план обязательных госпоставок, которым государство обкладывало каждый двор! В 1940 году колхозный двор был обязан сдать в год 32—45 килограммов мяса, в 1948-м норму повысили до 40—60 килограммов, поставки молока выросли с 180—200 литров до 280—300 литров в год. В 1948 году каждый колхозный двор также был обязан сдать от 30 до 150 куриных яиц.

Государство отбирало у колхозов почти всю произведенную сельхозпродукцию. Считалось, что селяне должны выживать за счет собственного хозяйства и приусадебного участка

Колхозники были обязаны отработать до 200 трудодней в колхозе. Кроме этого, и мужчины, и женщины в принудительном порядке использовались на лесозаготовках, торфоразработках. Также каждый крестьянин обязан был шесть дней в году бесплатно отработать на строительстве и ремонте дорог. Догнать развитые страны советские власти решили, безбожно эксплуатируя крестьян. На первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в 1931 году Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет, поэтому должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». «Мужик — наш должник. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству», — заявил отец всех народов.

На самом деле, многим крестьянам земля эта была уже не нужна — люди мечтали сбежать в город, где жизнь была полегче. Но сделать это было невозможно: без паспорта человека на работу в городе не брали. Можно сказать, большевики фактически легализовали рабство — крестьяне не могли свободно перемещаться, выбирать вид деятельности. Теоретически возможность переехать из колхоза существовала, но для этого надо было получить разрешение председателя колхоза. Взрослому человеку такого разрешения не давали. Большая часть уехавших из колхозов — это молодежь, отправившаяся на учебу в города. Мало кто возвращался в колхоз и после службы в армии.

«Я заканчивала десятилетку в селе Мало-Янисоль под Мариуполем, — вспоминала учительница Вида Федоровна Шашкина. — Была переростком, потому что во время войны находилась на работах в Германии. Директор школы отправил меня преподавать в первом классе, поскольку учителей не хватало. В селе мне завидовали, потому что получала деньги, а все работали за трудодни, имела трудовую книжку и даже паспорт. После получения аттестата зрелости я уехала в Мариуполь, где как сельская учительница без экзаменов поступила в педучилище. Но таких „паспортных“ в селе было всего две — я и моя одноклассница, преподававшая в параллельном классе».

Улучшение жизни крестьян началось во времена правления Хрущева. Колхозы стали уравнивать в правах с совхозами, в которых работали свободные люди, получавшие за работу деньги и имеющие паспорта. Однако процесс этот затронул не более трети колхозов. Остальные хотя и начали получать за работу деньги, а не трудодни, паспортов по-прежнему не имели. К началу 70-х годов таковых насчитывалось около 20 процентов от общего населения страны.

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