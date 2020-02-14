Раскулаченных крестьян привозили посреди зимы в тайгу, где им приходилось рыть себе землянки

История современности

Забвению не подлежит

— О том, что довелось пережить людям, попавшим под кампанию раскулачивания, расскажу на примере одного из них — Тимофея Ивановича Тельного с Харьковщины (он лично поведал мне свою историю), — говорит заместитель директора филиала «Институт исследования Голодомора» Национального музея Голодомора-геноцида Нина Лапчинская. — Зимой 1930 года, когда развернулась эта кампания, Тимофей Иванович был совсем еще молодым пареньком, работал слесарем в Харькове в Доме офицеров. Его там очень ценили как мастера на все руки. Надо же было такому случиться, что, когда он приехал в родное село навестить родителей, к ним в дом нагрянули активисты в сопровождении сотрудника ГПУ (сталинской спецслужбы). Всей семье (в ней было пятеро детей, Тимофей старший) велели немедленно одеться, выйти на улицу и садиться на подводы. Семью Тельных и других раскулаченных повезли на железнодорожную станцию Казачья Лопань (недалеко от границы с Россией). Там им приказали садиться в товарные вагоны. Поезд ехал много дней. В один из них, когда начало вечереть, остановился посреди тайги. Конвой велел людям выгружаться. Крестьянам приказали разобрать лопаты и рыть в промерзлой земле траншею. Эту работу завершили глубокой ночью. Тогда людям раздали топоры — чтобы нарубили еловых веток и настелили их поверх траншеи. Стоял трескучий мороз, измученные долгой дорогой, голодные люди едва не валились с ног. Когда гигантская землянка была готова, охрана разрешила людям разместиться там на ночлег. Тимофей Иванович рассказывал, что мужчинам конвой позволил поспать лишь пару часов: раним утром, когда еще не рассвело, их повели по тайге к шахте. Охрана заявила, что там мужиков и покормят, а их женам и детям еду привезут днем. Общая землянка длиной с железнодорожный состав так и осталась местом жительства раскулаченных. Обитатели благоустроили ее в меру возможностей: сколотили нары, каждая семья отделила перегородками свои квадратные метры. Люди узнали, что находятся в нескольких тысячах километров от Украины — недалеко от города Котласа. Крестьяне, привыкшие трудиться под открытым небом, попав на принудительные работы под землей, большую часть года не видели солнца. У многих за короткое время развивался силикоз — очень тяжелое заболевание легких (их «окаменение»), вызванное вдыханием шахтной пыли. Тимофей Тельный решился на побег. Прятался то в угле, то под вагонами, которые шли на юг в Украину. Ему удалось добраться до Харькова. Он привел себя в порядок и явился на работу. Сказал руководству, что задержался на несколько месяцев дома из-за болезни родителей. Тимофею повезло — его власти не тронули. Судьбой ему было уготовано прожить больше 90 лет, стать автором 15 инженерных изобретений. Читайте также: За сутки депортировали 78 тысяч украинцев: подробности сверхсекретной операции «Запад»

«Милиционерам полагались такие же продуктовые карточки, что и профессорам»

— Жертвами раскулачивания в Украине стали более полутора миллионов человек — семьи наиболее работящих и предприимчивых крестьян, — продолжает Нина Лапчинская. — Во времена НЭПа (1921—1928 годы), когда большевистская власть разрешила рыночную экономику, эти люди добились высокого уровня благосостояния. Сельское хозяйство Украины переживало экономический подъем. В 1925 году производство аграрной продукции в республике достигло уровня, который был перед началом Первой мировой войны. Многие из украинских крестьян стали членами кооперативов (объединений производителей), которые поставляли продовольствие не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Так, через Лондонскую биржу в больших количествах продавали живых свиней и готовый бекон, сливочное масло, битую птицу, конопляную пряжу… На вырученные деньги кооперативы закупали в Европе элитные породы скота и птицы, сорта зерновых, новейшие машины, оборудование для изготовления рыбных и мясных консервов и многое другое. В Украине появилось большое количество экономически независимых производителей. Переживала подъем украинская культура (1920-е годы затем назвали периодом национального возрождения). Еще один важный момент: членов компартии Украины было тогда полмиллиона человек — огромная армия. Все это беспокоило Сталина: он понимал, что за годы НЭПа в СССР (особенно в Украине) возникли силы, которые могли лишить его власти. По моему мнению, при принятии решения о сворачивании НЭПа это соображение было для Сталина не менее весомым, чем свойственное большевикам отрицание рыночной, то есть капиталистической, экономики.

Нина Лапчинская: «За годы НЭПа в СССР, и особенно в Украине, появилось большое количество экономически независимых людей. Сталин рассматривал их как угрозу своей личной власти». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— С чего Сталин начал наступление на экономическую самостоятельность крестьян?

— С генеральной репетиции возвращения к практике насильственного изъятия хлеба, которое применялось большевиками во времена военного коммунизма (в 1917—1922 годах). В 1927 году из-за неблагоприятных погодных условий на юге Сибири в обширной области, которую называют Серый Клин (заселенной в основном украинцами), собрали меньше зерна, чем обычно. Но власти отказались уменьшить размеры продовольственного налога. И крестьяне стали прятать зерно. В январе 1928 года Сталин лично отправился в Сибирь (это была его первая и последняя рабочая поездка по территории страны). Он собрал в Новосибирске (столице Сибири) партконференцию, на которой фактически дал указание применить карательные меры против крестьян. Сохранилось мало сведений, что вытворяли направленные в села специальные отряды, но известно: хлеб они собрали в запланированных объемах.

Обкатав технологию насилия в Сером Клине, сталинский режим вскоре стал применять ее по всему СССР, в том числе в Украине. В это время в стране были низкие цены на сельхозпродукцию и завышенные — на промтовары (так называемые ножницы цен). Неудивительно, что украинские крестьяне стали уклоняться от сдачи зерна государству, прятали его, намереваясь продать на бирже. Сталинский режим ответил репрессиями. Были возвращены «чрезвычайные методы» сбора продналога, а фактически вернулась продразверстка: села делили на участки, в каждом назначали ответственного. Если на участке не удавалось заставить крестьян сдать столько хлеба, сколько требовала власть, ответственного арестовывали вместе с виновниками «саботажа». Также вводился институт заложничества. Отказ от рыночных отношений и насилие над селом привели к тому, что уже в 1929 году государство было вынуждено ввести в городах распределение основных продуктов питания по карточкам. Примечательно, что милиционерам полагались такие же нормы по карточкам, как и профессорам.

Сталинская пропаганда призывала народ потерпеть ради большой цели — индустриализации. А еще агитаторы, газеты, радио возлагали вину на крестьян, прежде всего зажиточных: мол, кулаки проклятые, хлебушек от рабочего класса прячут. Кстати, для иностранных специалистов, приехавших строить заводы первой пятилетки, власти приказывали возводить жилые кварталы с великолепными квартирами. А для советских рабочих — тесные и холодные бараки. Индустриализация по-сталински получилась однобокой — строили военные заводы, а также необходимые для их работы предприятия.

Жертвами раскулачивания в Украине стали более полутора миллионов человек — семьи наиболее работящих и предприимчивых крестьян

— Что стало толчком к массовым репрессиям против наиболее инициативных и трудолюбивых крестьян?

— Решение о коллективизации, причем форсированной. Изначально ее планировали провести в Украине за три года — с 1929-го по 1932-й. Присылали уполномоченных из России. Им выдавали огнестрельное оружие и подручных. Людей собирали на сельских майданах, призывали добровольно записываться в колхоз. Мало кто соглашался. Тогда их начинали вызывать по одному в сельсовет. Уполномоченные разговаривали с селянами, положив на стол в качестве «аргумента» револьвер. В тот год люди массово резали скот, чтобы его не «обобществили». Мясо продавали подпольно — частная торговля уже была под запретом.

Массовый характер приобрели так называемые волынки. Это когда на разговор к уполномоченным и их сопровождающим шли крестьяне (в основном, женщины) с граблями и вилами в руках. Собирались на сельском майдане или выгоне. Люди решительно заявляли представителям властей, что не хотят в колхоз, что у них нет возможности отдать государству такое количество зерна, которое от них требуют. В запале «дискуссии» случалось, что уполномоченных со свитой поколачивали, им приходилось уносить ноги. Власть в долгу не оставалась: в село направляли карателей — подразделения войск ГПУ. Несколько десятков наиболее активных женщин арестовывали, везли в дом предварительного заключения в районный или в окружной центр. Их держали некоторое время в заключении, допрашивали, применяли методы физического и психологического давления. Говорили, например, такое: «У тебя сколько детей? Пятеро? Так вот, запомни, если еще раз к нам попадешь, дети больше тебя не увидят». Когда узниц отпускали, заставляли дать расписку о неразглашении того, что с ними было в тюрьме. При этом чекисты понимали: женщины долго молчать не смогут — все расскажут родным, односельчанкам, тем самым нагонят на них страх. В этом заключалась одна из целей властей — запугать крестьян.

«Сталин считал, что «в Украинской компартии обретается немало сознательных и бессознательных петлюровцев»

— Сталин решил провести коллективизацию в Украине одним махом: велел первому секретарю ЦК компартии Украины Станиславу Косиору выступить в конце 1929 года с заявлением о том, что УССР берет на себя обязательство завершить коллективизацию в течение 1930 года. После этого прессинг на крестьян резко усилился. Они ответили массовым сопротивлением: власти зафиксировали в Украине за зиму 1930 года четыре тысячи восстаний! Их лидерами были наиболее зажиточные селяне. Сталин заранее решил покончить с ними.

5 января 1930 года политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о раскулачивании. Нелицеприятное слово «куркуль» сталинская пропаганда стала применять по отношению ко всем мало-мальски состоятельным крестьянам. Печатали карикатуры, клеймили их на собраниях. Зимой 1930 года семьи, которые власти записали в куркули, начали массово выселять, а их имущество реквизировать.

Раскулаченных крестьян отправляли на север — валить лес или работать в шахтах. Фото с сайта tsdkffa.archives.gov.ua

— Всех этих крестьян, как и семью Тимофея Тельного, отправляли на тяжелые работы на север?

— Очень многих, но не всех. Специальная комиссия поделила кулаков на три категории. К первой отнесли «контрреволюционный актив», самых опасных для сталинского режима крестьян — тех, кто активно выступал против коллективизации. Их арестовывали и давали, как правило, три — пять лет лишения свободы в концлагере. Семьи фактически бессрочно отправляли на север — рубить лес или работать в шахтах. Ко второй категории отнесли зажиточных крестьян, которые были замечены в сопротивлении коллективизации и хлебозаготовкам. Их вместе с семьями в полном составе отправляли на север на те же работы — в лесу и в шахтах. В третьей категории «кулаков» оказались не особо зажиточные селяне. Для включения их в списки раскулаченных было достаточно недовольного высказывания против действий власти. Получивших ярлык «подкулачник» выселяли из хат и отнимали практически все имущество. Для таких семей организовывали за селом на наименее ценных землях выселки. Там без рабочего скота, сельхозинвентаря начинать хозяйство с нуля было невозможно. Если устраивать выселки было негде, раскулаченным приходилось просить приюта у родственников или соседей либо рыть землянку.

Что же касается коллективизации, то зимой 1930 года провести ее в Украине не удалось — уж очень сильным оказалось сопротивление крестьян. Сталин выступил 2 марта в газете «Правда» со статьей «Головокружение от успехов», в которой назвал сложившуюся ситуацию «перегибами на местах» и пообещал крестьянам безнаказанный выход из колхозов. Люди не преминули этим воспользоваться. Но Сталин просто пошел на временное отступление — чтобы заставить крестьян на совесть провести посевную. Когда созрел урожай, в села снова были направлены команды хлебозаготовителей.

В августе 1932 года Сталин, отдыхая в Сочи, писал в письме к ближайшему своему соратнику Лазарю Кагановичу: «…Самое главное сейчас — Украина. Дела в Украине из рук вон плохи. Говорят, что в двух областях (кажется, в Киевской и Днепропетровской) около 50-ти райкомов высказались против плана хлебозаготовок, признав его нереальным. Если не возьмемся теперь же исправлять положение в Украине, можем ее потерять. Имейте в виду, что Пилсудский (лидер Польши. — Авт.) не дремлет, и его агентура в Украине во много раз сильнее, чем думают Реденс или Косиор (большевистские вожди. — Авт.). Имейте также в виду, что в Украинской компартии (500 тысяч членов, хе-хе) обретается немало (да, немало) гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец — прямых агентов Пилсудского… Поставить себе цель превратить Украину в кратчайший срок в настоящую крепость СССР». Чтобы добиться этой цели, Сталин решился так напугать украинцев, чтобы они и не помышляли о сопротивлении большевистской власти — организовал массовое истребление крестьян голодом. Последствия Голодомора-геноцида 1932—1933 годов украинская нация переживает поныне.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о массовых репрессиях против украинской интеллигенции — по сфальсифицированному сталинскими карательными органами делу «Спілки визволення України» пострадали около трех тысяч человек.





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