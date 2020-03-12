Дело Шеремета: суд отказался отпустить Антоненко

Украина

Музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета, суд оставил под стражей после рассмотрения жалобы его адвокатов на постановление Печерского райсуда. Такое решение вынесла коллегия судей Киевского апелляционного суда.

Антоненко останется в СИЗО до 4 апреля.

Адвокаты намерены в ближайшие дни снова подавать в Печерский райсуд Киева ходатайство об изменении меры пресечения Андрею Антоненко.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

В полиции заявили, что к убийству журналиста причастны пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. Кроме того, в деле фигурирует супружеская пара Грищенко. Но судят только троих — Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Ранее трое подозреваемых — Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь — отказались пройти полиграф и принять участие в следственных действиях. Антоненко и Кузьменко также отказались от одновременного допроса.

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