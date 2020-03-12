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Украина

Что будет с отправкой посылок в Италию, Китай и США: "Укрпочта" выступила с заявлением

18:26 12 марта 2020 130
посылки
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на объявленный в Украине карантин в связи с коронавирусом, международная почтовая доставка работает по штатному графику. Об этом говорится на странице «Укрпочты» в Facebook.

По информации компании, экспорт почтовой корреспонденции из Украины проходит во все страны без ограничений, включая Китай, Италию и страны ЕС.

В «Укрпочте» сообщили, что весь штат сотрудников China Post вернулся к исполнению своих обязанностей, а с середины марта почтовая доставка будет восстановлена ​​даже в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения инфекции.

Почта Италии также продолжает оказывать все сервисы доставки, однако предупреждает, что не может обеспечить приоритетную доставку ускоренной почты с адресом и предоставить дополнительные сервисы (например, вручение под роспись).

В «Укрпочте» успокоили граждан, что отмененными авиарейсами предприятие никогда не пользовалось в перевозке экспортной почты из Украины.

По поводу посылок и писем в США, где президент Трамп запретил принимать авиарейсы из Европы, в «Укрпочте» сообщили, что международные партнеры компании располагают грузовыми самолетами, которые могут из транзитных пунктов в Европе и Азии доставить почту в США и другие регионы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Нацбанк будет проводить обеззараживание гривневых банкнот в связи с эпидемией коронавируса.

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Что будет с отправкой посылок в Италию, Китай и США: "Укрпочта" выступила с заявлением

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