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Что будет с отправкой посылок в Италию, Китай и США: "Укрпочта" выступила с заявлением
Несмотря на объявленный в Украине карантин в связи с коронавирусом, международная почтовая доставка работает по штатному графику. Об этом говорится на странице «Укрпочты» в Facebook.
По информации компании, экспорт почтовой корреспонденции из Украины проходит во все страны без ограничений, включая Китай, Италию и страны ЕС.
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В «Укрпочте» сообщили, что весь штат сотрудников China Post вернулся к исполнению своих обязанностей, а с середины марта почтовая доставка будет восстановлена даже в провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения инфекции.
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Почта Италии также продолжает оказывать все сервисы доставки, однако предупреждает, что не может обеспечить приоритетную доставку ускоренной почты с адресом и предоставить дополнительные сервисы (например, вручение под роспись).
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В «Укрпочте» успокоили граждан, что отмененными авиарейсами предприятие никогда не пользовалось в перевозке экспортной почты из Украины.
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По поводу посылок и писем в США, где президент Трамп запретил принимать авиарейсы из Европы, в «Укрпочте» сообщили, что международные партнеры компании располагают грузовыми самолетами, которые могут из транзитных пунктов в Европе и Азии доставить почту в США и другие регионы.
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