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Нацкорпус просит СБУ заняться "государстенной изменой" Сивохо
После скандала, который возник на презентации платформы единства и примирения с ОРДЛО и Крымом, организация «Национальный корпус» направила в СБУ заявление о госизмене советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который презентовал «Национальную платформу примирения и единства». Об этом говорится на официальном сайте организации.
Так, «Нацкорпус» обвиняет Сивохо в том, что его формулировки о «внутреннем вооруженном конфликте» на Донбассе являются не только ошибочными, но и противозаконными.
«По закону прямо установлено, что эти территории (оккупированные части Донецкой и Луганской областей ред.) находятся под оккупацией РФ и под контролем оккупационной администрации. Любые попытки „налаживания диалога“ с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» в соответствии со ст. 110, 111 УК Украины", — говорится в заявлении.
«Проведение „Платформы примирения“ в условиях оккупации части территории Украины лишает возможности восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, а следовательно — способствует противоправным действиям Российской Федерации», — отмечается в обращении.
В связи с этим представители «Нацкорпуса» требуют от СБУ начать досудебное расследование в связи с возможной государственной изменой Сергея Сивохо.
Напомним, после скандала, который возник на презентации платформы единства и примирения с ОРДЛО и Крымом, полиция Киева открыла уголовное производство.
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