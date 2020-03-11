Россия грубо нарушила правила «Евровидения»

Шоу-бизнес

Представители России на «Евровидении» группа Little Big грубо нарушила правила конкурса. Они все еще не представили конкурсную песню, с которой выступят в Роттердаме (Нидерланды), где 12 мая стартует «Евровидение».

Согласно правилам все участники конкурса обязаны представить свои песни до 9 марта 2020 года. Несмотря на это, российские артисты анонсировали выход своего трека на 12 марта. Музыканты группы Little Big не объясняют, почему так затянули с песней.

Зато солист группы Антон Лиссов успел жениться. Он официально оформил отношения со своей девушкой Анжеликой Ивановой.

Напомним, Украину на конкурсе представляет группа GO_A. Коллектив представил обновленную версию песни «Соловей».

По прогнозам букмекеров GO_A пока занимает 23 место.

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