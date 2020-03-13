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Из-за скачка доллара в Украине резко подорожает электроника и бытовая техника
В Украине продолжается падение курса национальной валюты, которое началось с распространением коронавируса и обвалом цен на мировом рынке нефти. Нестабильный курс гривни, прежде всего отразится на импорте. Аналитики, работающие на финансовом рынке, рассказали «ФАКТАМ» о том, что стоит ожидать не только подорожания импортных электротоваров и гаджетов, но и их временного дефицита.
По информации пресс-службы компании MOYO, в особенности это касается продукции, которая собирается в Китае из-за временных логистических трудностей как внутри Китая, так и за его пределами.
В основном подорожают мелкие гаджеты, технологически сложные в производстве аксессуары и электроника, сборка которой происходит из большого набора комплектующих.
В Украине, скорее всего, пострадают в первую очередь производства, которые зависят от комплектующих, поставляемых из Китая. В то же время, по прогнозам экспертов, подешевеет продукция, которую Украина экспортирует. Это связано с падением спроса в странах, где коронавирус уже в активной фазе.
О том, как происходящее на мировом нефтяном рынке отразится на стоимости горючего в Украине, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Обвал цен на нефть: подешевеет ли бензин в Украине».
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