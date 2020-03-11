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СМИ узнали о новой встрече Ермака с Козаком
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в Минск, где встретится с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Один из приоритетных вопросов — новый обмен пленными.
РБК-Украина сообщает, что встреча состоится в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. При этом могут согласовываться списки пленных для обмена и определяться новые участки, на которых будут разведены силы и средства на Донбассе.
Ранее сообщалось, что боевики усилили обстрелы на Донбассе. Так, под Донецком во вторник, 10 марта, погибли три бойца ВСУ. А на следующий день боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки — под огонь, который велся из гранатометов и стрелкового оружия, попала даже школа.
Фото: Офис президента
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