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Украина

Зараженная коронавирусом пенсионерка с Житомирщины находится в критическом состоянии

11:41 13 марта 2020 629
пенсионерка в больнице
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Радомышле Житомирской области пожилую женщину, у которой обнаружили COVID-19, подключили к аппарату искусственного дыхания. Состояние ее тяжелое.

Как говорится в сообщении Telegram-канала «CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО», 71-летняя украинка очень поздно обратилась к врачам.

Напомним, женщина вернулась 1 марта из Польши во Львов к родственникам, а затем переехала в Радомышль. Первые симптомы заболевания у нее появились 3 марта. В больницу 71-летняя пенсионерка попала с двусторонним воспалением легких. После проведения тщательного обследования подтвердился коронавирус.

Коронавирус также подтвердился у мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

Положительные результаты тестов на коронавирус зафиксировали и у украинской заробитчанки, которая попала в больницу в Италии.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире больше 135 тысяч заболевших и около 5 тысяч летальных исходов.

В связи с распространением коронавируса в Украине с 12 марта ввели карантин.

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