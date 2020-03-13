Переселенцы могут потерять пенсии: что делать при смене места жительства

Деньги

В последнее время все чаще можно слышать от наших читателей жалобы на проблемы с получением пенсий. Особенно много нареканий от пенсионеров, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии на Донбассе и стали внутренне перемещенными лицами. Люди жалуются, что при смене места жительства они теряют свои выплаты за один, а то и за несколько месяцев. «ФАКТЫ» постарались разобраться в сути проблемы и получить разъяснение от чиновников Пенсионного фонда Украины.

«Люди боятся менять регистрацию, так как потеря пенсий — распространенная практика»

«Проблема заключается в том, что при переезде с одного места жительства на другое переселенцы чаще всего теряют пенсию, потому что Пенсионный фонд выдвигает какие-то несусветные требования по этому поводу и заявляет, например, что я поздно принесла документы и они не успели что-то передать, — рассказала «ФАКТАМ» переселенка из Донецка Ирина Шевченко. — Просто Пенсионный фонд работает настолько медленно, что у меня закрадываются подозрения, что при переезде людей специально удерживают деньги ради экономии пенсионных средств. Есть люди, которые полгода не получали пенсию ни по каким иным причинам — только вследствие переезда, смены места жительства и смены пенсионного оператора.

Отмечу, что при переезде я обратилась в органы соцзащиты и мне выдали справку, подтверждающую смену места регистрации. Также взяла справку из банка о смене места получения денег. Эти справки я предоставила в отделение Пенсионного фонда по новому месту жительства, написала соответствующее заявление.

Я пришла в отделение фонда 16 декабря, заполнила абсолютно все необходимые документы, все сдала, мне сказали, что все хорошо. В январе ждала пенсию — пенсии нет. Я им звоню, а они говорят: ну вы же поздно пришли. Мой сын ходил в Пенсионный фонд чтобы прояснить ситуацию, но ничего не добился. Там говорят, так сложились обстоятельства. В результате я в феврале таки получила пенсию за этот месяц, но у меня январская «провалилась», ее просто нет. В отделении фонда так и не объяснили, смогу ли я когда-то получить «пропущенную» пенсию.

Я провела свое небольшое исследование, пообщавшись со многими переселенцами в нашей группе в Facebook, и оказалось, что это стандартная ситуация практически для всех переселенцев! Люди боятся менять регистрацию, так как потеря пенсий за один или даже за несколько месяцев — распространенная практика. Такое впечатление, что государство таким образом экономит бюджетные деньги за счет пенсионеров-переселенцев", — отметила Ирина Шевченко.

«Пенсионному фонду не хватает собственных средств, получаемых от единого социального взноса»

Мы решили прояснить сложившуюся ситуацию. На официальный запрос «ФАКТОВ» ответила заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Любовь Брычок.

«Органы Пенсионного фонда Украины осуществляют выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам в соответствии с требованиями пенсионного законодательства Украины, Закона Украины от 20.10.2014 № 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (далее — закон 1706), Порядка оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 01.10.2014 № 509 (далее — Порядок 509) и постановления Кабинета министров Украины от 05.11.2014 № 637 «Об осуществлении социальных выплат

внутренне перемещенным лицам» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров Украины от 21.08.2019 № 788) (далее — Постановление 637).

Пунктом 1 Постановления 637 определено, что назначение, восстановление и продолжение выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам, в том числе лицам, которые отказались в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 12 Закона 1706 от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место проживания и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, осуществляются территориальными органами Пенсионного фонда Украины на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах (далее — ЕИБДВПЛ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4−1 Закона 1706 центральный орган исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сферах социальной защиты, социального обслуживания населения, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, является ответственным за обеспечение формирования и ведения ЕИБДВПЛ.

Согласно пункту 9 Порядка 509 в случае изменения места жительства либо пребывания заявитель обращается за выдачей справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица в уполномоченный орган по месту фактического проживания, а ранее выданная ему справка изымается, о чем вносятся соответствующие изменения в ЕИБДВПЛ.

Абзацем 20 Постановления 637 предусмотрено, что суммы пенсий, не выплаченные за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров Украины.

Согласно пункту 4.12 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1 (с изменениями) и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.12.2005 под № 1566/11 846 (далее — Порядок 22−1) при переезде пенсионера на постоянное или временное проживание в другую административно-территориальную единицу орган, назначающий пенсию, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления направляет запрос об истребовании пенсионного дела в орган, назначающий пенсию, по прежнему месту жительства (регистрации) пенсионера. Пенсионное дело не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса пересылается органу, который назначает пенсию, по новому месту жительства (регистрации).

Заявление на запрос пенсионного дела по новому месту жительства подается пенсионером лично в орган, назначающий пенсию, по новому месту жительства (регистрации) (пункт 1 Порядка 22−1).

В случае подачи пенсионером всех предусмотренных действующим законодательством документов в месяце переезда и при условии оперативного поступления информации из ЕИБДВПЛ выплата пенсии по новому месту жительства начинается со следующего месяца. Вопрос о суммах пенсий, которые остались не выплаченными в связи с изменением места жительства, решаются органами Пенсионного фонда Украины в каждом конкретном случае. Средства, зачисленные на текущие счета пенсионеров в банке, выплачиваются банком в соответствии с договором, заключенным с получателем пенсии", — сообщили в Пенсионном фонде.

Кстати, подозрения пенсионеров, что у фонда не хватает денег для регулярных выплат, вполне обоснованны. Как сообщила глава Государственной казначейской службы (ГКС) Татьяна Слюз, у Пенсионного фонда нет денег для выплаты повысившихся недавно пенсий.

«Пенсионный фонд — дотационный. В нынешнем году на дотации предусмотрено 172,5 млрд грн, а в прошлом году было 173,8 млрд грн. Это — дотация, которая выплачивается из госбюджета. Собственных средств фонда, получаемых от единого социального взноса, не хватает. Это вынуждает ПФУ все чаще обращаться за займами в ГКС, чтобы закрыть кассовый разрыв», — отметила Татьяна Слюз.

Стоит отметить, что новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная призналась, что индексация пенсий украинцев, которая так и не состоялась с 1 марта, таки будет поведена. По ее словам, работу по индексации пенсий в правительстве начнут с 1 апреля текущего года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированном Донбассе признали, что люди не выживут без украинских пенсий и пособий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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