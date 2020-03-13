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Украина

Выходные принесут Украине перемену погоды

15:15 13 марта 2020 190
Дождь
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 14 марта, на Украину надвинется похолодание. Ранее прогнозировались сильные ночные заморозки.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 14 марта температура опустится до +6 градусов. В столице будет сильный ветер. Также будет дождь, возможно, что и с мокрым снегом. В Украине на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей прогнозируется сухая погода, температура воздуха — от +9 до +15 градусов. В других регионах будет похолодание до +4 градусов. Пройдут дождь и мокрый снег.

В воскресенье в столице ночью будет мороз, днем тоже холодно — всего +2 градуса, но зато сухо и солнечно. В Украину антициклон Helge принесет сухую воздушную массу. Днем ожидается от +2 до +8 градусов. После выходных придет потепление

Ранее сообщалось, что на Украину обрушится циклон «Гизела».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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