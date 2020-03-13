- 15:47 Это сделка
- 15:37 В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-2019
- 15:36 Украина закрывает границы из-за коронавируса: что об этом известно
- 15:31 Суд отправил под арест одного из подозреваемых в похищении евромайдановцев Луценко и Вербицкого
- 15:20 Клуб украинской премьер-лиги остался без тренера-испанца
- 15:15 Выходные принесут Украине перемену погоды
- 15:11 Доктор Комаровский ответил на самые важные вопросы о коронавирусе
- 15:07 Ограничения из-за коронавируса: что решили на заседании СНБО
- 15:02 Чотири способи оптимізувати написання академічних робіт
- 14:52 Такое не прощают: Цимбалюк резко высказался в адрес Зеленского
- 14:41 Как сохранить здоровье зубов: советы от профессионалов
- 14:20 100 украинцев из-за коронавируса не могут вернуться домой из Италии
Выходные принесут Украине перемену погоды
В субботу, 14 марта, на Украину надвинется похолодание. Ранее прогнозировались сильные ночные заморозки.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Киеве 14 марта температура опустится до +6 градусов. В столице будет сильный ветер. Также будет дождь, возможно, что и с мокрым снегом. В Украине на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей прогнозируется сухая погода, температура воздуха — от +9 до +15 градусов. В других регионах будет похолодание до +4 градусов. Пройдут дождь и мокрый снег.
В воскресенье в столице ночью будет мороз, днем тоже холодно — всего +2 градуса, но зато сухо и солнечно. В Украину антициклон Helge принесет сухую воздушную массу. Днем ожидается от +2 до +8 градусов. После выходных придет потепление
Ранее сообщалось, что на Украину обрушится циклон «Гизела».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»