Здоровье и медицина

Коварство глаукомы в том, что человек слепнет незаметно: как не пропустить болезнь

Глаукома занимает третье место в мире среди всех причин слепоты. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня этим заболеванием глаз страдают около 76 миллионов человек на планете, а через десять лет ожидается примерно 95 миллионов больных. Чтобы привлечь внимание к опасности заболевания, ежегодно весной проводится Неделя глаукомы. В этом году она проходит с 9 по 15 марта.

— В Украине насчитывается свыше 200 тысяч больных глаукомой, и каждый год добавляется около 20 тысяч новых случаев, — рассказывает заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, эксперт Минздрава Украины по офтальмологии доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Каждый пятый человек, получивший инвалидность по зрению, пострадал из-за глаукомы. Это тяжелое заболевание глаза спровоцировано повышением внутриглазного давления, из-за чего страдает зрительный нерв.

Но коварство глаукомы в том, что человек не замечает ухудшения зрения. Мало кто обращает внимание на незначительные симптомы: появление «мушек» перед глазами, радужный ореол при взгляде на источник света, затуманивание зрения, особенно по утрам. Люди объясняют это усталостью или сосудистыми проблемами. А частую смену очков, ощущение распирания или давления в глазу списывают на чрезмерную зрительную нагрузку.

— Что приводит к развитию глаукомы?

— Главные факторы риска — повышение внутриглазного давления, наследственная предрасположенность, возраст. После 45 лет вероятность возникновения глаукомы резко увеличивается. Поэтому хотя бы раз в два-три года нужно проверить зрение, определить внутриглазное давление.

Глаукома может развиваться после перенесенных воспалительных заболеваний глаз или глазных травм. Нередко возникает у тех, кто страдает гипертонической болезнью, гипотонией. Тяжелое течение глаукомы наблюдается при сахарном диабете: у больного «неправильные» сосуды начинают появляться в местах оттока жидкости, затрудняя ее отхождение. Больше подвержены риску глаукомы люди с близорукостью.

К сожалению, избавиться от глаукомы нельзя. Но замедлить прогресс болезни реально, если вовремя обратиться к офтальмологу. Сегодня есть современные методы диагностики (томография зрительного нерва, компьютерная периметрия), помогающие обнаружить болезнь на ранней стадии.

Если врач назначит глазные капли, то закапывать их нужно без пропусков. Лечение пожизненное. Если капли не помогают, врач может порекомендовать более эффективные методы: лазерное вмешательство, микрохирургическую операцию.

Также следует регулярно посещать офтальмолога, чтобы проверить внутриглазное давление, поле зрения и состояние зрительного нерва. На нервные волокна губительно действуют перегрев, длительное пребывание в позе, когда голова и туловище наклонены вниз. Также вредно смотреть телевизор в комнате с выключенным светом. Чтобы давление в сосудах не повышалось, следует ограничивать соль, а овощей и фруктов, богатых антиоксидантами и витаминами, есть побольше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что глазные капли от аллергии нельзя применять длительно, поскольку они могут вызвать глаукому.

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