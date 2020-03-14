На Банковой протестовали против признания боевиков субъектом переговоров

Украина

Подписание в Минске главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком документа об учреждении консультативного совета, которым оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь определены как субъект, вызывает возмущение не только народных депутатов, но и многих «простых» украинцев.

Поэтому поздним вечером в пятницу, 13 марта, под Офисом президента прошла акция протеста, в которой участвовали несколько сотен человек, пишет «Украинская правда».

Сообщается, что на Банковой собрались представители различных политических партий и просто неравнодушные граждане. Перед митингующими выступали представители «Голоса», в том числе и лидер партии Святослав Вакарчук.

Митингующие требовали от президента Владимира Зеленского объяснить, о чем договорился руководитель ОП Андрей Ермак с заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком в Минске.

Протестующие также требовали проведения внеочередного заседания Рады, чтобы четко определить украинскую позицию на переговорах, которая не будет включать никакого предоставления субъектности представителям ОРДЛО.

Митингующие выкрикивали: «Позор!», «Зеленский, объясни!».

Напомним, что утром 13 марта издание ZN.UA опубликовало документ, в котором говорится, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании консультативного совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и «ЛДНР» с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. Совет дает России статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что группа депутатов от «Слуги народа» подготовила обращение к президенту, где усомнилась в правильности создания консультативного органа с представителями ОРДЛО для урегулирования на Донбассе. Подписали обращение более 30 депутатов. Парламентариев после этого вызвали в Офис президента на беседу.

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