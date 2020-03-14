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Сотрудники ООН переходят на удаленную работу из-за коронавируса
Сотрудники штаб-квартиры ООН, в среде которых ранее был выявлен коронавирус, с 16 марта по 12 апреля будут работать дистанционно, если в их присутствии на рабочем месте не будет острой необходимости. Такое распоряжение подписал генсек организации Антониу Гуттериш.
«После широких консультаций со старшим менеджментом, в том числе с медицинским директором, генеральный секретарь принял решение об усилении мер предосторожности в штаб-квартире ООН для предотвращения распространения вируса COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ООН.
Все сотрудники должны будут работать дистанционно, если только их физическое присутствие на рабочем месте не требуется для выполнения основной работы. Меры будут действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля. Через три недели мы оценим необходимость поддержания меньшего количества персонала в здании.
В заявлении отмечается, что генеральный секретарь и старший менеджмент продолжают следить за ситуацией и при необходимости будут принимать дополнительные меры.
Как писали «ФАКТЫ», ранее ВОЗ признала распространение коронавирусной инфекции пандемией. Это значит, что новое опасное заболевание охватило все континенты.
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