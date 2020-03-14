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Политика

Украина закроет границы не для всех: кого не коснется запрет

12:16 14 марта 2020 74
Коронавирус
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине ввели запрет на въезд в страну для иностранных граждан на две недели. Данный запрет не будет касаться некоторых категорий иностранцев. Это следует из документа Министерства иностранных дел Украины, который обнародовал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, под запрет не подпадают сотрудники дипломатических организаций в Украине, а также члены их семей. Кроме того, эти меры не коснутся лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине.

Как писали «ФАКТЫ», с 17 марта также будут полностью прекращены авиарейсы из Украины в другие страны. Часть авиарейсов уже отменены по инициативе перевозчиков. Новые ограничения касаются лишь авиаперевозок. Сухопутное и морское сообщение пока останется в силе.

Помимо этого в Украине из-за угрозы распространения коронавируса введен карантин и ограничена работа пунктов пропуска на границе.

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