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Ни тест-систем, ни спецкостюмов: что происходит в больнице Радомышля

21:44 14 марта 2020 206
Ни тест-систем, ни спецкостюмов: что происходит в больнице Радомышля
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Жителей Радомышля Житомирской области, контактировавших с первой жертвой коронавируса в Украине, не могут оперативно протестировать из-за отсутствия в местной больнице тест-систем. Об этом медики заявили в интервью ТСН.

По словам главного врача Радомышльской центральной районной больницы Натальи Витинской, в ЦРБ было всего пять тест-систем, приобретенных ранее, и на сегодня все они израсходованы. Также ограничено количество защитных медкостюмов и даже респираторов.

«У нас тест-систем на грипп нет, у нас было пять, мы их купили раньше, у нас на неделю есть костюмы, на неделю респираторы. А одноразовые маски вчера привезли пять тысяч, так они есть», — сообщила главврач.

По предварительной информации, поступления новых в регионе ждут только с понедельника, 16 марта.

Напомним, семья умершей украинки находится на самоизоляции дома. Так самоизолированы пять человек, контактировашие с пенсионеркой в церкви. 12 медиков, которые обследовали женщину, помешены на обсервацию в больнице. Семьям и знакомым медработников также рекомендовали не выходить из своих жилищ.

В самом Радомышле действует режим чрезвычайного положения.

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