Происшествия

Через аэропорт Херсона из Украины пытались вывезти десятки тысяч респираторных масок (фото)

Полиция и таможня предупредили вывоз за границу средств индивидуальной защиты — респираторных масок — через международный аэропорт «Херсон».

На месте преступления

По информации пресс-службы областного главка полиции, сделку пыталась провести частная фирма. Партия состояла из 21 тысячи респираторных масок, а ее заявленная стоимость составляла 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).

«Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз», — говорится в сообщении полиции.

В отношении руководства фирмы открыто уголовное производство по части 2 статьи 364 УК Украины («Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы»).

Напомним, ранее попытку незаконного экспорта 50 тысяч респираторных масок пресекли в пункте пропуска «Ягодин». А в пункте пропуска «Устилуг» задержали мужчину, который пытался вывезти в Польшу 10 тыс. медицинских масок.

Фото и видео полиции

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