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Шварценеггер признался, что моет руки 50 раз в день, и хочет приучить к этому свою собаку (видео)

9:31 15 марта 2020 136
Арнольд Шварценеггер
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер показал, как учил своего пса Черри тщательно мыть руки, чтобы не заразиться опасным коронавирусом. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Актер сообщил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд.

«Я пытался сделать урок с мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга», — заявил Шварценеггер.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад актер умилил фанатов видеороликом, на котором видно, что он привел в свой рабочий офис домашних любимцев — ослика Лулу и пони Виски. Шварценеггер обожает животных. Помимо ослика и пони у него в доме живут также собаки — лабрадор и йоркширский терьер.

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