Шоу-бизнес

Шварценеггер признался, что моет руки 50 раз в день, и хочет приучить к этому свою собаку (видео)

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер показал, как учил своего пса Черри тщательно мыть руки, чтобы не заразиться опасным коронавирусом. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

Актер сообщил, что моет руки около 50 раз в день не менее 20 секунд.

«Я пытался сделать урок с мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга», — заявил Шварценеггер.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад актер умилил фанатов видеороликом, на котором видно, что он привел в свой рабочий офис домашних любимцев — ослика Лулу и пони Виски. Шварценеггер обожает животных. Помимо ослика и пони у него в доме живут также собаки — лабрадор и йоркширский терьер.

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