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- 17:29 Виновата паника: МАУ могут оштрафовать за резкое повышение цен на авиабилеты
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Виновата паника: МАУ могут оштрафовать за резкое повышение цен на авиабилеты
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета начало расследование в отношении авиаперевозчика МАУ, который в связи с пандемией коронавируса отменил ряд рейсов, но при этом существенно повысил цены на билеты. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Алексей Хмельницкий.
В посте Хмельницкий привел пример цены билета эконом-класса маршрута Лондон-Киев: на 15 марта он стоит 24 тысячи гривен. Накануне такой же билет стоил меньше 10 тысяч гривен.
«АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя. Напомним, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании», — пишет Хмельницкий.
В свою очередь, в МАУ опубликовали пресс-релиз, в котором сослались на то, что цены формирует специальная система расчета — Revenue Management System. Это исключает формирование стоимости билетов в ручном режиме. Система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей, например интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное.
«Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. МАУ отмечает, что главный союзник рост цен на авиабилеты — это паника», — говорится в сообщении.
Напомним, на заседании СНБО принято решение на две недели закрыть границы Украины. Пункты пропуска на границе закрываются с 16 марта. С 00.01 16 марта прекращается авиасообщение со всеми странами.
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