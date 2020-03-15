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Шмыгаль проинспектировал медицинские склады в регионах и рассказал, что он там увидел
На фоне новостей о попытках вывоза из Украины средств индивидуальной защиты, а также космических ценах на обычные медицинские маски, премьер министр Украины Денис Шмыгаль и главный санитарный врач Виктор Ляшко провели проверку областных медицинских складов.
«10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине… На складах порядок: маски — есть! — 10 млн.штук. Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные — есть! — 69 штук. Пульсоксиметры — 1350 единиц. Дыхательный аппарат ручной силиконовый — 1180 единиц. Насос инфузионный — 1330 единиц. Концентратор кислородный — 34 единицы», — написал премьер в Facebook.
По словам Шмыгаля, есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования.
Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса. Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал украинцев со всей ответственностью отнестись к ограничительным мерам в связи с пандемией COVID-19.
Фото из Facebook Дениса Шмыгаля
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