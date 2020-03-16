- 10:29 Невеста Виктора Павлика обнародовала имя будущего сына: жених удивился
- 10:26 В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
- 10:26 GO_A отреагировали на провальные прогнозы букмекеров «Евровидения»
- 10:16 Сеть впечатлила автобусная остановка в Руанде, обустроенная для борьбы с коронавирусом
- 10:15 Парадоксы Сивохо: почему друг Зеленского стал для него фигурой на все случаи жизни
- 10:12 В Азовском море пропали украинские рыбаки
- 10:01 Известная российская актриса тайно вышла замуж
- 09:55 В Гонконге и США начали клинические испытания лекарства от коронавируса: что об этом известно
- 09:45 В России школьница жестоко избила сверстницу в раздевалке, сняв это на видео
- 09:21 Из-за коронавируса некрологи в итальянской газете занимают 10 страниц вместо одной
- 09:17 Пассажир не пристегнулся: новые фото страшной смертельной аварии с переворотом в Киеве
- 09:10 Доллар побил очередной рекорд: что происходит с курсом валют в начале недели
Сеть впечатлила автобусная остановка в Руанде, обустроенная для борьбы с коронавирусом (видео)
Сеть поразило опубликованное в Twitter видео, сделанное в африканской Руанде. Несмотря на то, что в одной из беднейших стран мира еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, местные власти оперативно подготовились к возможной эпидемии. Так, были переоборудованы автобусные остановки в столице страны Кигали. На них были установлены портативные умывальники, вода в которых подается при помощи ножной педали — трогать руками краны не нужно. Каждый пассажир обязан помыть руки, прежде, чем сесть в автобус. За этим следит специально приставленная охрана.
Видео буквально взорвало интернет. «Замечательно!», «А мы-то считали Руанду недоразвитой и отсталой страной», «Такое правило следует ввести во всех странах мира, которым угрожает COVID-19», «Они закалены лихорадкой Эбола — после этого коорнавирус уже не страшен» — писали в комментариях. Кто-то отметил, что в нижней палате парламента Руанды 61,3% составляют женщины — больше, чем в любой другой стране мира. И считает, что такие меры безопасности принимают благодаря управлению прекрасного пола.
Rwanda has not registered a single case of coronavirus. Look at their bus stop! Everybody has to wash their hands before entering a bus.#CoronavirusPandemic— Harsh Mariwala (@hcmariwala) March 12, 2020
pic.twitter.com/k1hcDLAhhG
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса некрологи в итальянской газете занимают 10 страниц вместо одной.
Читайте также: Лайфхак против коронавируса: простое устройство позволяет нажимать кнопки лифта и само дезинфицируется.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..