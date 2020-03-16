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Мир

Сеть впечатлила автобусная остановка в Руанде, обустроенная для борьбы с коронавирусом (видео)

10:16 16 марта 2020 162
Умывальники на остановке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть поразило опубликованное в Twitter видео, сделанное в африканской Руанде. Несмотря на то, что в одной из беднейших стран мира еще не зарегистрировано ни одного случая коронавируса, местные власти оперативно подготовились к возможной эпидемии. Так, были переоборудованы автобусные остановки в столице страны Кигали. На них были установлены портативные умывальники, вода в которых подается при помощи ножной педали — трогать руками краны не нужно. Каждый пассажир обязан помыть руки, прежде, чем сесть в автобус. За этим следит специально приставленная охрана.

Видео буквально взорвало интернет. «Замечательно!», «А мы-то считали Руанду недоразвитой и отсталой страной», «Такое правило следует ввести во всех странах мира, которым угрожает COVID-19», «Они закалены лихорадкой Эбола — после этого коорнавирус уже не страшен» — писали в комментариях. Кто-то отметил, что в нижней палате парламента Руанды 61,3% составляют женщины — больше, чем в любой другой стране мира. И считает, что такие меры безопасности принимают благодаря управлению прекрасного пола.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса некрологи в итальянской газете занимают 10 страниц вместо одной.

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