Шоу-бизнес

В России умер один из основателей культовой рок-группы «Гражданская Оборона» (видео)

В Петербурге умер один из основателей легендарной группы «Гражданская Оборона» Константин «Кузя УО» Рябинов.

Как сообщает «Фонтанка», 55-летний музыкант и художник умер у себя дома.

Смерть Рябинова подтвердила его подруга Ксения Кислицина. Именно она обнаружила тело Рябинова дома в понедельник, 16 марта.

«Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», — объяснила она. Причина смерти не называется, сейчас ожидаются результаты вскрытия.

Константин Рябинов начал музыкальную карьеру в 1979 году в группе Александра «Ивана Морга» Клипова «Иван Морг и Мертвяки».

В 1984 году он, Егор Летов и Андрей Бабенко основали «Гражданскую оборону». Из «ГО» Рябинов ушел в 1999 году, но был в дружеских отношениях с Летовым и выходил в составе группы на сцену в 2004-м году.

С 2010 года он был участником группы «Коммунизм».

Напомним, в январе умер один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко.

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