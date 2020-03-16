26.62 / 27.53 29.44 / 30.60
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В России умер один из основателей культовой рок-группы «Гражданская Оборона» (видео)

19:11 16 марта 2020 462
Рябинов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Петербурге умер один из основателей легендарной группы «Гражданская Оборона» Константин «Кузя УО» Рябинов.

Как сообщает «Фонтанка», 55-летний музыкант и художник умер у себя дома.

Смерть Рябинова подтвердила его подруга Ксения Кислицина. Именно она обнаружила тело Рябинова дома в понедельник, 16 марта.

«Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», — объяснила она. Причина смерти не называется, сейчас ожидаются результаты вскрытия.

Константин Рябинов начал музыкальную карьеру в 1979 году в группе Александра «Ивана Морга» Клипова «Иван Морг и Мертвяки».

В 1984 году он, Егор Летов и Андрей Бабенко основали «Гражданскую оборону». Из «ГО» Рябинов ушел в 1999 году, но был в дружеских отношениях с Летовым и выходил в составе группы на сцену в 2004-м году.

С 2010 года он был участником группы «Коммунизм».

Напомним, в январе умер один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Метро

В Киеве закрывают метро, а по всей стране вводят ограничения перемещений

пустые улицы Львова

Одессу, Львов и другие города Украины закрывают на карантин: что происходит в областных центрах

Паникер

«Шеф, все пропало!»: какие знаки зодиака чаще других поддаются панике

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер