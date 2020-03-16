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В России умер один из основателей культовой рок-группы «Гражданская Оборона» (видео)
В Петербурге умер один из основателей легендарной группы «Гражданская Оборона» Константин «Кузя УО» Рябинов.
Как сообщает «Фонтанка», 55-летний музыкант и художник умер у себя дома.
Смерть Рябинова подтвердила его подруга Ксения Кислицина. Именно она обнаружила тело Рябинова дома в понедельник, 16 марта.
«Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», — объяснила она. Причина смерти не называется, сейчас ожидаются результаты вскрытия.
Константин Рябинов начал музыкальную карьеру в 1979 году в группе Александра «Ивана Морга» Клипова «Иван Морг и Мертвяки».
В 1984 году он, Егор Летов и Андрей Бабенко основали «Гражданскую оборону». Из «ГО» Рябинов ушел в 1999 году, но был в дружеских отношениях с Летовым и выходил в составе группы на сцену в 2004-м году.
С 2010 года он был участником группы «Коммунизм».
Напомним, в январе умер один из основателей белорусской группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко.
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