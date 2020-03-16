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Политика

В кресле гепрокурора Зеленский хочет видеть Венедиктову: в Раду внесено предложение

23:13 16 марта 2020 72
зеленский
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру на пост генерального прокурора Украины. На этот пост хотят назначить Ирину Венедиктову, сейчас исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований, а до этого бывшую депутатом от «Слуги народа».

Проект постановления о новой работе для Венедиктовой уже зарегистрирован в Верховной Раде. Рассмотреть его могут на ближайшем заседании парламента.

После увольнения с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки орган остался без полноценного руководителя. Временно исполнять обязанности генпрокурора поручено Виктору Чумаку.

Фото Офис президента

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