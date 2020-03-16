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В кресле гепрокурора Зеленский хочет видеть Венедиктову: в Раду внесено предложение
Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру на пост генерального прокурора Украины. На этот пост хотят назначить Ирину Венедиктову, сейчас исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований, а до этого бывшую депутатом от «Слуги народа».
Проект постановления о новой работе для Венедиктовой уже зарегистрирован в Верховной Раде. Рассмотреть его могут на ближайшем заседании парламента.
После увольнения с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки орган остался без полноценного руководителя. Временно исполнять обязанности генпрокурора поручено Виктору Чумаку.
Фото Офис президента
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.