Происшествия

В понедельник, 16 марта, в Центральном районном суде Николаева избрали меру пресечения 25-летней подозреваемой в совершении смертельного ДТП в Николаеве 13 марта Ольге Л. Вечером автомобиль Mitsubishi под ее управлением сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 32-летнюю женщину и врезался во впереди идущее авто. Потерпевшая погибла на месте.

Как выяснилось, подозреваемая в ДТП — мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка Украины среди юниоров 2013 года, занималась модельным бизнесом.

Водительского удостоверения она при себе не имела, и, как выяснилось прав на вождение у нее нет вообще. Автомобиль принадлежал ее бойфренду.

Это происшествие получило широкий резонанс. Первоначально определенный под судебное заседание зал Центрального суда не смог вместить всех пришедших на него, и суд перенесли в более просторный зал.

Ольга Л. признала свою вину и раскаялась, сообщив, что ее авто шло с допустимой в городе скоростью 50 км/ч и она не заметила пешехода из-за впереди идущей машины. Выяснилось, что она еще в 2017 году прошла курсы вождения, но водительские права не получила. Два ее адвоката просили в качестве меры пресечения для подзащитной домашний арест.

Сторона обвинения заявила, что имеются риски того, что подозреваемая может скрываться от правосудия и оказывать влияние на свидетелей и потерпевшую сторону, и ходатайствовала о взятии ее под стражу.

В итоге суд удовлетворил это ходатайство и отправил подозреваемую в СИЗО на 60 суток. Если вина будет доказана, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Более мягкую меру пресечения суд избрал для виновника другого резонансного ДТП в Николаеве, который на джипе протаранил полную маршрутку. Тогда погибла пассажирка маршрутки, а ее водитель неделю находился в коме, вышел из нее только на днях. Водителя джипа доставляли в суд на каталке. Основными вопросами дебатов сторон обвинения и защиты стало, превысил ли подозреваемый скорость и был ли под воздействием наркотиков. Согласно медэкспертизе, в его крови обнаружили наркотическое средство бензодиазепин. Мужчине суд назначил домашний арест.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали новые фото смертельного ДТП на Набережном шоссе в Киеве. В результате погиб пассажир перевернувшегося автомобиля Volkswagen, не пристегнутый ремнем безопасности.

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