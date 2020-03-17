Украина

Коронавирус не пройдет: в Украине для посещения закрывают даже зону отчуждения ЧАЭС

Со среды, 18 марта, временно приостанавливаются посещения зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Это связано с карантином, который введен в Украине для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, новые заявки на организацию и сопровождение посещения зоны не рассматриваются, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена.

Предприятия, которые находятся в зоне отчуждения, продолжат работать в штатном режиме с ограниченным количеством сотрудников и соблюдением санитарно-гигиенических рекомендаций. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее сообщалось, что Киев приостанавливает регулярное транспортное сообщение с пригородом и другими городами страны — автобусы и маршрутки ходить не будут, въезд разрешен только для легковых машин.

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