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Коронавирус не пройдет: в Украине для посещения закрывают даже зону отчуждения ЧАЭС
Со среды, 18 марта, временно приостанавливаются посещения зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Это связано с карантином, который введен в Украине для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, новые заявки на организацию и сопровождение посещения зоны не рассматриваются, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена.
Предприятия, которые находятся в зоне отчуждения, продолжат работать в штатном режиме с ограниченным количеством сотрудников и соблюдением санитарно-гигиенических рекомендаций. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Ранее сообщалось, что Киев приостанавливает регулярное транспортное сообщение с пригородом и другими городами страны — автобусы и маршрутки ходить не будут, въезд разрешен только для легковых машин.
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