- 21:11 В России охране Путина разрешили применять для его защиты вертолеты и БТРы
- 21:01 Усик призвал фанатов в карантин ходить в храмы
- 20:45 В Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом: лидирует Черновицкая область
- 20:28 Официально: «Ролан Гаррос» перенесли из-за коронавируса
- 20:17 Главная детская больница Украины прекращает прием пациентов и отменяет плановые операции
- 19:52 Дело Гандзюк: суд определился, арестовывать ли Левина
- 19:49 В России скончался украинофоб и сторонник «Новороссии» Эдуард Лимонов
- 19:22 Никаких льгот на проезд: в Черновцах оригинально спасают стариков от коронавируса
- 19:22 РосСМИ выдали перл о закрытии львовского метро и нарвались на ответ Сергея Притулы
- 19:11 Ведущая «Топ-модели по-украински» застряла в Европе из-за коронавируса
- 19:01 Трагедия на Черкасщине: в частном доме нашли убитыми троих детей
- 18:47 Боевики минометным огнем накрыли позиции ВСУ под Новотошковским: есть раненые
В России охране Путина разрешили применять для его защиты вертолеты и БТРы
Госдума России разрешила сотрудникам Федеральной службы охраны, которая осуществляет охрану первых лиц России и, в частности, Владимира Путина, применять для выполнения оперативных задач боевую технику.
Как сообщает Радио Свобода, арсенал сотрудников ФСО, которые до этого могли применять физическую силу, специальные средства и оружие, расширят за счет применения ими боевых вертолетов и БТР.
При этом приказы об их применении будут отдавать непосредственные командиры подразделений.
Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн, а также член «Справедливой России» Николай Рыжак.
Напомним, 10 марта Госдума РФ приняла поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков, а 16 марта Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия. Благодаря этим изменениям президент Путин получит право снова избираться на пост главы государства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»