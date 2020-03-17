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В России охране Путина разрешили применять для его защиты вертолеты и БТРы

21:11 17 марта 2020 58
В России охране Путина разрешили применять для его защиты вертолеты и БТРы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Госдума России разрешила сотрудникам Федеральной службы охраны, которая осуществляет охрану первых лиц России и, в частности, Владимира Путина, применять для выполнения оперативных задач боевую технику.

Как сообщает Радио Свобода, арсенал сотрудников ФСО, которые до этого могли применять физическую силу, специальные средства и оружие, расширят за счет применения ими боевых вертолетов и БТР.

При этом приказы об их применении будут отдавать непосредственные командиры подразделений.

Авторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн, а также член «Справедливой России» Николай Рыжак.

Напомним, 10 марта Госдума РФ приняла поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков, а 16 марта Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию страны и процедуру их принятия. Благодаря этим изменениям президент Путин получит право снова избираться на пост главы государства.

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